Уголовное дело возбудили после гибели ребенка-инвалида в результате отравления угарным газом в Шаховской

Уголовное дело возбудили после гибели малолетнего ребенка-инвалида в результате отравления угарным газом в Шаховской, передает ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области проводит проверку.

Инцидент произошел в деревне Волочаново. По предварительным данным, бабушка оставила в доме без присмотра своего 8-летнего внука — ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В доме была затоплена дровяная печь. Когда соседи открыли двери, из помещения повалили клубы дыма. Внутри обнаружили тело ребенка. Как отметили в областной прокуратуре, на плечах и голове мальчика были выявлены термические ожоги. Согласно заявлению эксперта, ребенок скончался в результате отравления угарным газом.