Процесс экологической экспертизы в Московской области стал быстрее

В Подмосковье упростили процедуру государственной экологической экспертизы региональных объектов. Об этом рассказали в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ключевым нововведением стала возможность для внештатных экспертов Минэкологии подписывать заключения с помощью электронной цифровой подписи сразу по нескольким документам. Это не просто обновление технической стороны вопроса, а действенный способ уменьшить бюрократическую нагрузку. Отказ от обязательных личных визитов экспертов в ведомство позволил сократить срок предоставления услуги на 9 рабочих дней — такой результат наглядно демонстрирует эффект от проведенной оптимизации.

Получить услугу «Государственная экологическая экспертиза региональных объектов» можно на регпортале госуслуг. Она размещена в разделе «Бизнесу», далее — в подразделе «Экология», категория «Документы и экспертиза». Воспользоваться сервисом могут разные категории заявителей: как обычные граждане, так и ИП, а также юридические лица.

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