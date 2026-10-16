Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ребенка, запертого в машине

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ребенка в возрасте шести месяцев, который оказался заперт в автомобиле. Инцидент произошел в Шатуре.

За помощью спасателей обратилась многодетная женщина. Она рассказала, что вышла из автомобиля вместе со старшими детьми. После этого внезапно сработала сигнализация, и двери машины заблокировались.

Прибывшие на место специалисты успокоили женщину, а затем в присутствии полиции опустили стекло и разблокировали двери автомобиля. На спасение потребовалось не более трех минут. Помощь медиков никому не понадобилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.