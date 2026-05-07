Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Работники территориального управления №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» в Коломне, Зарайске и Луховицах приняли участие во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Так, спасатели разместили на окнах служебных автомобилей фотографии членов своей семьи, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

«Важнейшей задачей каждого гражданина является сохранение памяти о наших героях и любви к своей стране, а также внесение своего вклада в уникальную возможность передачи семейных ценностей из поколения в поколение. (…) За каждым размещенным портретом – история подвига, семейная легенда и нравственный ориентир», – отметил начальник теруправления №11 Виталий Шестаков.

