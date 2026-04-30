Андрей Воробьев и Игорь Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья», а также с членам регионального отделения Ассоциации участников СВО.

«Мы вместе с Игорем Олеговичем здесь, чтобы познакомиться, лично вас узнать, где-то помочь или ответить на ваши вопросы. Наша задача — сделать так, чтобы максимальное количество ребят нашли себя в новой роли, в новом амплуа. Ведь найти то, что тебе по душе, что нравится, сложно. Поэтому мы регулярно стараемся с вами встречаться, главы, в том числе, вовлечены в эту работу», - сказал губернатор.

В конце апреля участники программы завершили годовое обучение. В финале они защитили собственные проекты.

«Вы получили возможность приобрести новые знания, прийти на интересную работу. И, соответственно, ваши товарищи, которые еще воюют, будут смотреть на вас, как на людей, к которым в первую очередь можно будет обратиться в поисках тех или иных решений. Возвращение в мирную жизнь — это задача, которая одним дается легче, другим труднее. Вы, как участники региональной образовательной программы «Герои Подмосковья», должны понимать, что нужно помогать не только тем организациям, куда вы пойдете или, может быть, уже пошли работать, но и бойцам, которые будут возвращаться с передовой после вас», - сказал Щеголев.

Двадцать финалистов программы еще до получения дипломов начали работать в органах власти, в подведомственных учреждениях, на предприятиях. Четверо были избраны муниципальными депутатами.

К примеру, участник программы Александр Манаенко работает в администрации Реутова, где отвечает за территориальную безопасность. Также он возглавляет Реутовское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

«Мы как люди военные не совсем понимали все нюансы гражданской, муниципальной службы, видели лишь какие-то вещи со стороны. А в ходе обучения получили понимание структуры, разных внутренних процессов», - отметил он.

В Подмосковье работает 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО. Это более 3,7 тыс. человек, в том числе 42 участника программы «Герои Подмосковья», восемь из которых возглавляют местные отделения.

«Это те люди, которые еще недавно выполняли боевые задачи, проявляли мужество и отвагу на передовой, а теперь направляют свою силу и энергию на помощь другим: поддерживают боевых товарищей, помогают им адаптироваться к мирной жизни, заботятся о семьях героев. Всего за год работы в Ассоциацию поступило около 2,5 тыс. обращений, и практически все они были уже отработаны», - рассказал губернатор.

