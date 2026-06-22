Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с жителями профилактические беседы на тему пожарной безопасности
Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах пожарной безопасности
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы на тему пожарной безопасности с жителями Каширы, Серпухова, Ступина и Серебряных Прудов.
Жителям напомнили, что в большинстве случаев пожары возникают из-за короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем. В связи с этим не рекомендуется оставлять без присмотра заряжаемые электроприборы. Перед выходом из дома следует отключать электроприборы от сети, оставляя подключенным только самое необходимое.
«Также специалисты напомнили о необходимости иметь в быту дымовые датчики и огнетушители. Дымовой датчик разбудит пронзительным звуком ночью в случае возникновения пожара. Устанавливать его следует в потенциально опасных местах, например, на кухне, в бойлерной или других помещениях, в которых происходит максимальное энергопотребление. Кроме того, в доме обязательно должен быть еще и огнетушитель», — подчеркнул первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовился к прохождению пожароопасного периода.