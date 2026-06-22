Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели с жителями профилактические беседы на тему пожарной безопасности

«Также специалисты напомнили о необходимости иметь в быту дымовые датчики и огнетушители. Дымовой датчик разбудит пронзительным звуком ночью в случае возникновения пожара. Устанавливать его следует в потенциально опасных местах, например, на кухне, в бойлерной или других помещениях, в которых происходит максимальное энергопотребление. Кроме того, в доме обязательно должен быть еще и огнетушитель», — подчеркнул первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.