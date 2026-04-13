Губернатор Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в Подмосковье

В Подмосковье ведется подготовка к прохождению пожароопасного периода. Дополнительные меры, направленные на предотвращение лесных пожаров, губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на еженедельном совещании с правительством Московской области и главами округов.

«Около 40% территории Московской области – это леса. Наступают теплые дни, и большое количество людей, жителей нашего мегаполиса выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность. Особенно это актуально в преддверии майских праздников. Большая работа, в том числе при поддержке президента [России Владимира Путина], была проделана в части обводнения торфяных участков. Эта система сегодня успешно работает, что очень важно», - отметил Андрей Воробьев.

По его словам, за пожарной обстановкой в лесах следят камеры. Регион также работает в партнерстве с Москвой, в том числе в рамках учений. Все силы и средства готовы к прохождению пожароопасного периода, в парке Комитета лесного хозяйства Московской области находятся 439 единиц техники, 65% из них – обновили за последние пять лет. Всего к тушению лесных пожаров в Подмосковье привлекается свыше 1,1 тыс. единиц техники и около 3,5 тыс. человек (Мособлкомлесхоз, МЧС России, Мособлпожспас, ОМСУ и т.д.) – основные силы.

В регионе также насчитывается 28 лесопожарных станций (ЛПС), в 2026 году появится еще одна – в Шатуре (село Дмитровский Погост).

«Хотел бы выразить благодарность вам, Андрей Юрьевич, всей команде за личное участие в вопросах, касающихся лесных пожаров. Регион активно участвует в федеральном проекте «Сохранение лесов». Это, конечно, усиливает и противопожарную систему и всю систему лесного хозяйства Московской области», - сказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

В этом году в области в целях профилактики обустроят почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, отремонтируют 285 км лесных дорог, установят и отремонтируют 569 шлагбаумов и не только. Председатель Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин добавил, что все лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности. Лидером по обнаружению пожаров является видеомониторинг (41%), на территории установлено 147 видеокамер, которые охватывают 100% подмосковных лесов.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов отметил, что 20 апреля Подмосковье переходит на особый противопожарный режим. В регионе работает четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки, включая наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование и космический мониторинг. На данный момент в лесах проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия – вырубка/уборка сухих и аварийных деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.