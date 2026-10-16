Работу Центра медицины здорового долголетия Домодедовской больницы представили отраслевому профсоюзу
Делегация профсоюза работников здравоохранения посетила Домодедовскую больницу
Фото: [Домодедовская больница]
Работу Центра медицины здорового долголетия Домодедовской больницы представили делегации профсоюза работников здравоохранения РФ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В центре проводят комплексную диагностику для выявления предрисков заболеваний у пациентов от 18 лет. Также пациенты могут получить индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и профилактике возрастных изменений.
«Мы увидели высокий уровень организации профилактической помощи и инновационный подход к поддержке здоровья не только населения, но и медицинских работников», — отметил председатель профсоюза Анатолий Домников.
Также стороны выразили готовность сотрудничать и обмениваться опытом.
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