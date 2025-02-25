Работы на 43 трех объектах дорожной инфраструктуры завершат в Подмосковье в 2025 году
В 2025 году в Подмосковье завершат работы на 43 дорожных объектах
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в текущем году будут завершены работы более чем на 40 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
«В этом году в регионе завершим работы на 43 объектах, протяженностью более 106 км. Помимо дорог это также путепроводы, переходы, мосты», — рассказал Брынцалов.
Председатель регионального парламента также отметил, что с каждым годом в области растет пассажиропоток.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запустили первый участок Южно-Лыткаринской дороги — в Ленинском городском округе.