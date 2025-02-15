Воробьев объявил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья

Южно-Лыткаринская автомагистраль позволит заметно улучшить связность Московской области, и по этой причине ее планируют запустить целиком в этом году. Пока был дан старт движению на первом участке. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На ЮЛА запланировано строительство десятка дорожных развязок на протяжении 45 км. Сейчас введена в строй одна из них, которая находится на пересечении федеральной автотрассы М-2 «Крым» и Расторгуевского шоссе. По мнению дорожников, запуск этой развязки способен снизить поток транспорта, который идет по Варшавскому и Расторгуевскому шоссе. ЮЛА также заметно повысит связность Подмосковья.

«В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 км. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с 4 съездами и разворотную эстакаду», — указал Воробьев цели правительства Московской области.

Он добавил, что открытая развязка будет обслуживать интересы порядка 20 тыс. автомобилистов ежедневно. Каждый из них будет экономить минимум по полчаса в день за счет более быстрого проезда по дороге. Протяженность новой развязки составляет 2,9 км. Через нее можно проехать с максимальной скоростью в 120 км/ч. Дорога имеет шесть полос движения — в каждую сторону, ведет по три из них. В первую очередь удобство проезда ощутят жители деревни Боброво и города Видного.

Следующий участок ЮЛА, который планируется к открытию, свяжет Володарское шоссе и федеральную трассу М-5 «Урал». Его введут в строй по плану в конце мая.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил школьника из Химок, который стал победителем международной Олимпиады. Иван Часовских получил золотую медаль по дисциплине «математика», показав наилучший результат. Состязания проходили в Бухаресте, и сборная России привезла оттуда четыре награды, по две золотых и серебряных медали.