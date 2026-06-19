Работы по капитальному ремонту гимназии № 5 в Дзержинском близятся к завершению

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Люберцы ]

В Дзержинском (городской округ Люберцы) подходит к концу капитальный ремонт гимназии № 5 — работы ведутся на улице Томилинской. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже достигла 80%. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Ремонт реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Сейчас на площадке трудятся 170 специалистов, задействовано 6 единиц техники. Рабочие завершают комплекс мероприятий — от общестроительных и отделочных работ до монтажа инженерных сетей и установки оконных блоков.

Параллельно занимаются обустройством кровельного пирога и отделкой фасада. Отдельное внимание уделяют благоустройству и озеленению территории вокруг здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.