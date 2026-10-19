Работы по содержанию 15 региональных дорог провели в Можайске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В порядок привели дорожные участки как в окружном центре, так и в малых населенных пунктах. На дорогах ликвидировали ямы и восстановили элементы инфраструктуры.

К примеру, ямы устранили в Можайске, Золотилово, Голышкино, Дегтярях, Павлищево, Вяземском, Перещапово, Клементьево, Лесном и у деревень Шеляково и Пасильево.

Также в Можайске восстановили дорожные знаки на улицах Переяслав-Хмельницкого и Московской, а в деревне Большое Тесово — линию освещения.

Ремонт транспортных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее о ремонте дорог в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.