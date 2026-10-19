Работы по содержанию 15 региональных дорог провели в Можайске
В Можайске привели в порядок 15 региональных дорог
Фото: [Медиасток.рф]
Работы по содержанию 15 региональных дорог провели в Можайске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В порядок привели дорожные участки как в окружном центре, так и в малых населенных пунктах. На дорогах ликвидировали ямы и восстановили элементы инфраструктуры.
К примеру, ямы устранили в Можайске, Золотилово, Голышкино, Дегтярях, Павлищево, Вяземском, Перещапово, Клементьево, Лесном и у деревень Шеляково и Пасильево.
Также в Можайске восстановили дорожные знаки на улицах Переяслав-Хмельницкого и Московской, а в деревне Большое Тесово — линию освещения.
Ремонт транспортных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее о ремонте дорог в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.