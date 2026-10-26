Работы по укладке асфальта стартовали на мосту через Клязьму в Мытищах в рамках реконструкции перехода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся в микрорайоне Пирогово. Общая строительная готовность объекта составляет 63%, а самого моста — 96%.

Также на объекте продолжаются работы по устройству водоотвода и кабельной канализации на пролетных строениях, установка шумозащитных экранов.

На площадке трудятся 47 рабочих и девять инженерно-технических специалистов, задействованы 12 единиц техники.

Открыть рабочее движение по первому этапу планируется в конце текущего года. Полное завершение работ запланировано на первый квартал 2028-го.

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