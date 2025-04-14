Работы по замене устаревших систем газоснабжения с начала года провели в 471 МКД Подмосковья
В Подмосковье с начала года заменили системы газоснабжения в 471 МКД
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье с начала 2025 года устаревшие системы газоснабжения заменили в 471 многоквартирном доме. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольший объем работ провели в Красногорске, Лобне и Раменском. В этих округах системы заменили в 77, 40 и 40 домах соответственно.
В рамках ремонта во всех квартирах устанавливают систему автоматического контроля загазованности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жители региона должны быть в курсе плана работ в рамках капремонта МКД. В связи с этим он поручил информировать граждан о сроках проведения ремонта.