Работы по замене устаревших систем газоснабжения с начала года провели в 471 МКД Подмосковья

В Подмосковье с начала 2025 года устаревшие системы газоснабжения заменили в 471 многоквартирном доме. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ провели в Красногорске, Лобне и Раменском. В этих округах системы заменили в 77, 40 и 40 домах соответственно.

В рамках ремонта во всех квартирах устанавливают систему автоматического контроля загазованности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что жители региона должны быть в курсе плана работ в рамках капремонта МКД. В связи с этим он поручил информировать граждан о сроках проведения ремонта.