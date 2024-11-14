Раздел о парках обновился в приложении «МОе Подмосковье»

В мобильном приложении «МОе Подмосковье» обновился интерфейс раздела «Парки», это повысит удобство пользования многофункциональным помощником. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках обновления в разделе расширился список типов маршрутов. Кроме того, были добавлены три категории в разделе «Системное расписание» и дополнены описания парковых территорий. В приложении можно получить информацию об истории и уникальных особенностях парков, выбрать туристический маршрут и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.