Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт региональному этапу военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие проводится на территории СОШ имени Д. И. Зернова в Подольске, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Зарница 2.0 — это проект для детей и молодежи, который помогает не только активно провести время, но и многому научиться. Ребята под руководством опытных инструкторов долго и усердно готовятся: тренируются, осваивают новые навыки, учатся работать в команде. Это не просто игра, а настоящая школа жизни!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе игры члены каждой команды выбирают для себя условно-военную специальность из семи предложенных. Также ребята демонстрируют свои навыки в строевой подготовке, тактической медицине, выносливости и стратегическом мышлении.

В общей сложности в игре примут участие около 800 человек со всего региона. Соревнования пройдут в два этапа. Участниками первого стали ребята в возрасте от 15 до 17 лет. В рамках второго к испытаниям приступят ребята 11-14 лет.

Победителем в старшей возрастной группе стал отряд «Орленок» из Чехова. Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье на окружном этапе.

Ранее в министерстве рассказали, что в регионе прошел открытый смотр строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов.