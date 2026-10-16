Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Рейд по пресечению незаконной перевозки строительных отходов провели в Богородском округе. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках рейда проверили 27 грузовиков. В результате было выявлено четыре нарушения. Так, у водителей отсутствовали документы, разрешающие транспортировку строительного мусора.

В общей сложности пресекли несанкционированный сброс 95 кубометров отходов. На нарушителей завели административные дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворов в регионе выполнили на 91%.