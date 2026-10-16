Рейд по пресечению незаконной перевозки строительных отходов провели в Богородском округе
Незаконный вывоз строительных отходов пресекли в Богородском округе
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Рейд по пресечению незаконной перевозки строительных отходов провели в Богородском округе. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках рейда проверили 27 грузовиков. В результате было выявлено четыре нарушения. Так, у водителей отсутствовали документы, разрешающие транспортировку строительного мусора.
В общей сложности пресекли несанкционированный сброс 95 кубометров отходов. На нарушителей завели административные дела.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворов в регионе выполнили на 91%.