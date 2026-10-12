Ремонт дорожных знаков провели на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, объекты восстановили на дорожных участках в Люберцах, Балашихе, Жуковском, Лосино-Петровском, Пушкинском, Серпухове, Ступине, Раменском, Талдоме, Истре, Сергиевом Посаде, Богородском.

К примеру, в Пушкинском округе привели в порядок знак на Советском проспекте в Ивантеевке. В Балашихе восстановили утраченные дорожные знаки на Октябрьской и Советской улицах в микрорайоне Железнодорожный.

Обследование дорожной сети проводится в регионе еженедельно. Проведение ремонтных работ соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе отремонтировали более 1 тыс. дорог.