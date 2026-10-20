Ремонт линии электропередачи провели в селе Жаворонки Одинцовского округа
В селе Жаворонки обновили линию электропередачи для 435 жителей
Фото: [Мособлэнерго]
Ремонт линии электропередачи провели специалисты «Мособлэнерго» в селе Жаворонки Одинцовского округа. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Работы провели на четырех высоковольтных кабельных линиях, проложенных от распределительной трансформаторной подстанции № 31045 до подстанции № 178.
Специалисты заменили изношенные участки линии новым кабелем протяженностью 800 метров. Это позволило обеспечить качественным электроснабжением более 435 жителей села.
«Это особенно важно перед зимой, когда нагрузка на сети возрастает. Теперь жители могут быть спокойны за стабильность электроснабжения своих домов. Мы продолжим реализацию программы капитального ремонта, чтобы инфраструктура Подмосковья работала надежно в любых условиях», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.
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