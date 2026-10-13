Ремонт ограждений провели на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Подольске, Королеве, Люберцах, Реутове, Пушкине, Мытищах, Чехове, Дмитрове, Серпухове, Красногорске.

К примеру, в Подольске отремонтировали ограждения на Октябрьском проспекте окружного центра, в Люберцах — на Комсомольском проспекте в городе, в Серпухове — на улице Ленина в поселке Большевик, в Красногорске — на улице Панфилова в поселке городского типа Нахабино, у ЖК Лесобережный и у деревни Аникеевка.

Работа по восстановлению ограждений на дорогах проводится в соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтировали более 1,2 тыс. дорог.