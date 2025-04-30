Ресурсоснабжающие организации Подмосковья переведут на усиленный режим работы в праздники

На время майских праздников ресурсоснабжающие организации Подмосковья будут переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметили в ведомстве, в период длинных выходных нагрузка на коммунальные сети и коммунальные службы возрастает.

В организациях организовали круглосуточное дежурство сотрудников, в том числе аварийных бригад. Также проверили готовность техники и оборудования, включая резервные источники энергоснабжения. Кроме того, были подготовлены все необходимые для работы ресурсы.

На выходных будет усилен мониторинг объектов, включая уязвимые участки сетей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на улучшение водоснабжения и водоотведения в 2025 году будет направлено около 55 млрд руб.