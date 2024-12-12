Резиденции Деда Мороза откроются в Московской области

В эту субботу в подмосковных парках проведут мероприятия, приуроченные к открытию Резиденций Деда Мороза, для гостей подготовят праздничные ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и не только. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке «Елочки» в Домодедово пройдут парад-шествие Дедов Морозов и Снегурочек, соревнования по метлоболу, театрализованное представление «Путешествие в сказку!», в парке «Раздолье», Одинцовского округа — фестиваль «По следам Деда Мороза», танцевальный флешмоб, мастер-класс по росписи пряника и так далее.

В ведомстве уточнили, что в этом зимнем сезоне для жителей и гостей региона откроются 59 резиденций и 111 почт Деда Мороза. Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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