Резиденты подмосковных ОЭЗ за квартал перечислили более 7 млрд рублей налогов

По итогам первого квартала 2026 года резиденты особых экономических зон Подмосковья перечислили в федеральный и региональный бюджеты более 7,1 млрд рублей налоговых отчислений, лидерами по объему поступлений стали особые экономические зоны «Дубна» и «Исток». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Накопленный же объем налоговых отчислений уже превысил 83,1 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории региона действуют шесть особых экономических зон. Их резидентами являются свыше 200 компаний, которые реализуют проекты в сфере промышленности, высоких технологий, фармацевтики, машиностроения и других отраслей. Напомним, что найти площадку для реализации инвестиционного проекта в регионе можно на инвестиционной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.