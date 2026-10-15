Русский Халк планирует установить новый силовой рекорд с участием автобусов «Мострансавто»

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, рассказал о планах установить новый рекорд. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, в 2027 году он намерен отбуксировать три автобуса малого класса АО «Мострансавто» и одновременно выполнить девять номеров сценического экстрима.

Подготовка к рекорду проходила в филиале предприятия МАП № 1. Там спортсмен отбуксировал автобус малого класса почти на 50 метров. Параллельно он надувал медицинские грелки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с тренерами и спортсменами на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове.