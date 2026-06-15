«Русский Халк» смог установить мировой рекорд по сценическому экстриму в Люберцах

«Русский Халк» Сергей Агаджанян, который является многократным рекордсменом мира по силовым номерам, смог установить новый мировой рекорд по сценическому экстриму. Это произошло в День России, 12 июня, в Наташинском парке городского округа Люберцы, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В положении лежа он удерживал на себе двух спортсменов и за 1 минуту 17 секунд надул до разрыва четыре грелки. Стоящие на нем при этом синхронно сокращали «на бицепс» штангу и гантели. В результате общий вес, который принял на себя люберчанин, составил порядка 200 кг.

«От лица федерации и себя лично поздравляю Сергея Агаджаняна с невероятным подвигом силы!» – отметил руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Сам атлет совместно с Федерацией силового экстрима России посвятил этот рекорд Году единства народов России.

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