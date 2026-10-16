С начала года инженерные системы обновили в 195 многоквартирных домах Подмосковья
Ремонт инженерных систем провели в 195 МКД Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
С начала года инженерные системы обновили в 195 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы провели в 43 округах. Больше всего — в Химках и Балашихе (53 МКД и 31 МКД соответственно). По 30 МКД — в Подольске и Воскресенске. С начала октября приемку провели в 49 МКД.
Ремонтные работы продолжаются — до конца года их проведут еще в 348 домах.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктуры для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов региона.