С начала года инженерные системы обновили в 195 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы провели в 43 округах. Больше всего — в Химках и Балашихе (53 МКД и 31 МКД соответственно). По 30 МКД — в Подольске и Воскресенске. С начала октября приемку провели в 49 МКД.

Ремонтные работы продолжаются — до конца года их проведут еще в 348 домах.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктуры для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к теплу подключили более 80% многоквартирных домов региона.