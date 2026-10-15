С начала года в Московской области провели почти 3,8 млн телемедицинских консультаций
Врачи Подмосковья с января провели около 3,8 млн телемедицинских консультаций
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Подмосковные врачи с начала 2026 года провели около 3,8 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такой формат экономит время и делает помощь доступнее. Сегодня, не выходя из дома, можно получить рекомендации врача, обсудить результаты обследований, продлить рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный», — напомнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
На территории Подмосковья создано 16 центров телемедицины. Они проводят консультации только в дистанционном формате.
Развитие телемедицины — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.