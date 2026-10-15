С начала осени в лесах Подмосковья заблудились почти 250 человек

С начала 2026 года в лесах Подмосковья потерялись 698 человек, за осень — 244. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«Вместе с поисковиками и спасателями лесничие ищут заблудившихся днем и ночью. Каждый такой поиск — это история со счастливым концом, ради которой стоит рисковать и не спать сутками. Но лучше, чтобы этих историй было как можно меньше», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Наибольшее число заблудившихся зафиксировали в Одинцовском округе, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Сергиево-Посадском, Талдоме и Дмитровском. Обращения жителей фиксируются в системе «Единой службы спасения 112», после чего их передают в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и участковым лесничим. Они вместе с поисково-спасательными отрядами «ЛизаАлерт», МЧС России и «Мособлпожспас» оказывают помощь.

Жителей и гостей региона призвали готовиться к прогулкам в лес и брать с собой заряженный телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.