Самое высокое в России чучело Масленицы сожгут на фестивале в «Горках Ленинских»
Арт-Масленица пройдет в «Горках Ленинских»
Фото: [Медиасток.рф]
Масштабный праздник «Арт-Масленица» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В ходе мероприятия будет сожжено самое высокое в стране чучело Масленицы, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Масленицу в музее-заповеднике отмечают с 2016 года. В прошлом году праздник посетили порядка 6 тыс. человек.
В этом году пространство мероприятия расширят. На территории обустроят зону активностей для домашних животных, откроют локации Фестиваля русской кухни с блинным рынком, установят арт-объекты.
В программе фестиваля — выступления лучших фолк-исполнителей страны, Масленичные гулянья, выставки, мастер-классы, театральные постановки, сожжение чучела.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность организации культурных мероприятий для жителей и гостей региона.