Самое высокое в России чучело Масленицы сожгут на фестивале в «Горках Ленинских»

Масштабный праздник «Арт-Масленица» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В ходе мероприятия будет сожжено самое высокое в стране чучело Масленицы, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Масленицу в музее-заповеднике отмечают с 2016 года. В прошлом году праздник посетили порядка 6 тыс. человек.

В этом году пространство мероприятия расширят. На территории обустроят зону активностей для домашних животных, откроют локации Фестиваля русской кухни с блинным рынком, установят арт-объекты.

В программе фестиваля — выступления лучших фолк-исполнителей страны, Масленичные гулянья, выставки, мастер-классы, театральные постановки, сожжение чучела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность организации культурных мероприятий для жителей и гостей региона.