Сборная Московской области стала серебряным призером чемпионата России по паралимпийской выездке

Сборная Подмосковья продемонстрировала высокий уровень мастерства на чемпионате России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно‐двигательного аппарата и завоевала серебро в общекомандном зачете. Как проинформировала пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, в копилке подмосковной команды — 8 золотых наград.

Блестящие результаты показали спортсмены областного Центра паралимпийских видов спорта (Котельники): Владислав Пронский, Владислав Колосов и Юлия Полякова.

Владислав Пронский трижды поднялся на высшую ступень пьедестала: он одержал победу в личном зачете, командных соревнованиях и кюре. Всадник выступал на лошади по кличке Сильва Ле Андро, и слаженная работа пары позволила добиться впечатляющих результатов.

Не менее успешно выступил Владислав Колосов, также ставший трехкратным чемпионом турнира. Он завоевал золото в личном зачете, командных состязаниях и кюре, выступая на лошади Дакар‐10.

Юлия Полякова добавила в актив команды 2 золотые медали — в личном зачете и кюре, а также серебряную награду в командных соревнованиях. Ее партнершей на арене была лошадь Дайли Фан‐15.

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