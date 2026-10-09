Секреты дружного класса: подмосковный конкурс родительских комитетов стал финалистом Международной премии «Евразия»

Подмосковный конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых» стал финалистом Международной премии «Евразия», он был запущен в регионе в 2025 году. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Инициативу поддержали институт советников директоров по воспитанию, «Движение Первых», Общественная палата региона, Московская областная Дума, Родительский совет при Министерстве образования Московской области. Она направлена на поддержку родительских объединений, укрепление культуры семейного воспитания на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование благоприятного климата в школьных коллективах.

Конкурс объединил свыше 3,7 тыс. команд, общее число вовлеченных родителей, школьников и педагогов превысило 200 тыс. человек. В рамках испытаний команды презентовали совместные выставки «Семья и школа — воспитываем вместе!», демонстрировали портфолио классов и выступали с творческими номерами.

Выход подмосковного проекта в финал Международной премии «Евразия», учрежденной одноименной АНО в партнерстве с Россотрудничеством, подтвердил востребованность опыта Московской области. Заявка региона прошла отбор среди тысяч конкурентов из 73 стран мира.

«Этот конкурс показал, что секрет дружного класса — это не магия, а ежедневный труд, доверие и искренний интерес друг к другу. Мы увидели тысячи уникальных историй успеха, где родители стали не просто наблюдателями, а полноправными партнерами школы», — отметил представитель оргкомитета «Секреты дружного класса. Родители первых».

Теперь проект будет бороться за победу на международном уровне, поддержать его в народном голосовании можно до 13 октября по ссылке.

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