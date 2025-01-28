Семьи участников СВО в Подмосковье 32 тыс. раз воспользовались мерами поддержки в сфере образования
В Подмосковье семьи участников СВО 32 тыс. раз получили льготы в образовании
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Подмосковные семьи бойцов спецоперации свыше 32 тыс. раз получили меры поддержки в сфере образования. Об этом сообщили в Московской областной Думе.
«Особенно востребованы у семей участников СВО льготы для детей. Малыши бесплатно ходят в садик, школьники и студенты обеспечены бесплатным горячим питанием. Ребята посещают различные кружки и культурные мероприятия», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
В детские сады без очереди зачислили 1,6 тыс. детей. Более 8 тыс. детей посещают садики бесплатно. Свыше 14 тыс. учащихся школ бесплатно обеспечены горячим питанием.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что поддержка участников СВО остается одной из ключевых задач властей области.