Семьи участников СВО в Подмосковье 32 тыс. раз воспользовались мерами поддержки в сфере образования

Подмосковные семьи бойцов спецоперации свыше 32 тыс. раз получили меры поддержки в сфере образования. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«Особенно востребованы у семей участников СВО льготы для детей. Малыши бесплатно ходят в садик, школьники и студенты обеспечены бесплатным горячим питанием. Ребята посещают различные кружки и культурные мероприятия», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В детские сады без очереди зачислили 1,6 тыс. детей. Более 8 тыс. детей посещают садики бесплатно. Свыше 14 тыс. учащихся школ бесплатно обеспечены горячим питанием.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что поддержка участников СВО остается одной из ключевых задач властей области.