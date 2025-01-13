Губернатор Подмосковья подчеркнул важность поддержки участников СВО

«Для каждого из нас главной, фундаментальной задачей является наша работа, наш вклад в том, чтобы мы победили и наступил мир, а для этого я хочу здесь поблагодарить и те муниципалитеты, которые работают в этом направлении очень заметно, и тех, кто в региональном правительстве за это отвечает. Все, что касается наших ребят, участников СВО: их семьи, все те работы восстановительные, все это самое главное», — сказал губернатор.