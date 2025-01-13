Губернатор Подмосковья подчеркнул важность поддержки участников СВО
Губернатор Воробьев: участников СВО продолжат поддерживать в Подмосковье
Фото: [Екатерина Агеева]
Поддержка участников специальной военной операции является одной из фундаментальных задач властей Подмосковья. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.
«Для каждого из нас главной, фундаментальной задачей является наша работа, наш вклад в том, чтобы мы победили и наступил мир, а для этого я хочу здесь поблагодарить и те муниципалитеты, которые работают в этом направлении очень заметно, и тех, кто в региональном правительстве за это отвечает. Все, что касается наших ребят, участников СВО: их семьи, все те работы восстановительные, все это самое главное», — сказал губернатор.
По его словам, помощь военным стала «святой обязанностью» властей региона. Воробьев уточнил, что они продолжат помогать участникам СВО. Он также подчеркнул важность работы штаба, которая проводится по указу президента России Владимира Путина.
Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.