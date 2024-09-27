Семьи участников СВО в Подмосковье получили различные виды помощи более тридцати тысяч раз

Семьи участников специальной военной операции в Подмосковье получили различные виды помощи около 33 тысяч раз. Об этом сообщает Московская областная Дума по итогам заседания Комитета думы по социальной политике и здравоохранению.

«Это, в частности, отдых детей в лагере «Литвиново», бесплатный садик и кружки, юридическая, психологическая помощь и многое другое», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов отметил, более 27 тысяч семей с детьми воспользовались бесплатным и внеочередным садиком, продленкой для школьников, бесплатным питанием в учреждениях и не только. При этом более 2,4 тысячи детей бесплатно отдохнули в лагере «Литвиново».

Председатель комитета Андрей Голубев напомнил, что Мособлдума приняла ряд законов, направленных на оказание мер поддержки участникам СВО и их семьям. Найти подробную информацию об этом можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.