Семинар на тему трансформации домов культуры прошел в Подмосковье

Семинар «Трансформация домов культуры Подмосковья: прозрачнее, доступнее, проще» состоялся в Подмосковье. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Семинар провели на базе Дворца культуры «Апрелевка» в Наро-Фоминске. Его участниками стали руководители органов управления культуры и директора домов культуры региона.

В рамках мероприятия были представлены доклады о работе домов культуры, мерах поддержки семей участников СВО, роли молодежи в культуре, грантах в указанной сфере.

Также в ходе семинара состоялось награждение руководителя образцового коллектива Театра песни «Лилиум» ДК «Апрелевка» Виктории Ягодиной. Ранее она стала победителем премии губернатора «Лучший по профессии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона. Он отметил, что до конца 2025 года откроется восемь обновленных учреждений.