Семинар на тему трансформации домов культуры прошел в Подмосковье
Развитие домов культуры обсудили в Московской области
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Семинар «Трансформация домов культуры Подмосковья: прозрачнее, доступнее, проще» состоялся в Подмосковье. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Семинар провели на базе Дворца культуры «Апрелевка» в Наро-Фоминске. Его участниками стали руководители органов управления культуры и директора домов культуры региона.
В рамках мероприятия были представлены доклады о работе домов культуры, мерах поддержки семей участников СВО, роли молодежи в культуре, грантах в указанной сфере.
Также в ходе семинара состоялось награждение руководителя образцового коллектива Театра песни «Лилиум» ДК «Апрелевка» Виктории Ягодиной. Ранее она стала победителем премии губернатора «Лучший по профессии».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона. Он отметил, что до конца 2025 года откроется восемь обновленных учреждений.