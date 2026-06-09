На престижном международном турнире по тхэквондо «Кубок президента — Европа 2026» в Нюрнберге подмосковная спортсменка Милана Бекулова продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала серебряную награду. Информацию об успехе атлетки распространила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Милана Бекулова тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта и Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске. Выступая в весовой категории до 46 кг среди женщин, спортсменка показала уверенную серию поединков, добравшись до финала. На этом этапе ей противостояла представительница Венгрии — именно она в итоге стала обладательницей золота. В борьбе за 3-е место успеха добились спортсменки из Израиля и Италии: каждая из них получила бронзовую медаль.

Отметим, что соревнования в Нюрнберге, проходившие с 4 по 7 июня 2026 года, относятся к числу наиболее авторитетных турниров по тхэквондо (WTF) на европейской арене.

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