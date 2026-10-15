Сергей Забатурин провел заседание на тему прокурорского надзора в сфере соблюдения прав бойцов СВО

Прокурор Московской области Сергей Забатурин провел расширенное заседание коллегии по вопросу состояния законности и практики прокурорского надзора в сфере соблюдения прав участников СВО и членов их семей.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Московской области Людмила Болотаева, заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Подмосковью Ольга Ермакова.

За четыре года прокуроры в Подмосковье рассмотрели более 5 тыс. обращений в интересах бойцов и их родных. Прокурор региона и его заместители лично приняли 576 человек.

В рамках заседания с докладом выступил начальник управления прокуратуры Подмосковья Михаил Шеляховский. Он рассказал о необоснованных отказах бойцам СВО в предоставлении мер поддержки, нарушениях при предоставлении льгот детям военнослужащих и пенсий по случаю потери кормильца.

В завершение Забатурин озвучил ключевые задачи органов областной прокуратуры в указанной сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников СВО.