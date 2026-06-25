Шесть компаний из Подмосковья представили свою продукцию на международной выставке в Китае

Шесть компаний из Подмосковья представили свою продукцию на международной выставке в сфере красоты, косметики и ухода CIBE в Китае. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, Подмосковье на выставке представляли ООО «Мыловаренная мануфактура „КУАФЕР“» и ООО «УНИК косметик» из Дмитрова, ООО «Т2 КОСМЕТИКА» из Одинцово, ООО «Производственная Компания „Красота и Здоровье“», ООО «Тимекс Про» из Серпухова, ООО «Биофармрус» из Подольска.

Выставка проходит в Шанхае. В этом году в ней принимают участие более 10 тыс. производителей косметики, поставщиков оборудования, дистрибьюторов и экспертов отрасли из 68 стран мира.

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