Губернатор Воробьев рассказал, какие управленческие решения помогают бизнесу в Подмосковье
Воробьев: ИИ и ЦСС помогают бизнесу в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье реализуют различные управленческие решения, которые помогают бизнесу, в том числе искусственный интеллект. Об этом на презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Внедрять искусственный интеллект, внедрять цифровые платформы — это очень важно, это удобно бизнесу», – подчеркнул губернатор.
По его словам, в регионе также работает Центр содействия строительству, который выдает очень хороший результат. Многие предприятия имеют запрос на строительство в индустриальных парках, где можно быстро реализовать свой проект.
«В Московской области 500 тыс. предпринимателей, малый и средний бизнес. На них все держится. Всем не просто сейчас, но все большие молодцы», – отметил Воробьев.
Он добавил, что Подмосковье продолжит оказывать поддержку бизнесу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.