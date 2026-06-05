Губернатор Воробьев рассказал, какие управленческие решения помогают бизнесу в Подмосковье

В Подмосковье реализуют различные управленческие решения, которые помогают бизнесу, в том числе искусственный интеллект. Об этом на презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Внедрять искусственный интеллект, внедрять цифровые платформы — это очень важно, это удобно бизнесу», – подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе также работает Центр содействия строительству, который выдает очень хороший результат. Многие предприятия имеют запрос на строительство в индустриальных парках, где можно быстро реализовать свой проект.

«В Московской области 500 тыс. предпринимателей, малый и средний бизнес. На них все держится. Всем не просто сейчас, но все большие молодцы», – отметил Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье продолжит оказывать поддержку бизнесу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.