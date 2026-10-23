Школа креативных индустрий открылась на базе ДШИ Королева

В Королеве на базе Детской школы искусств открыли Школу креативных индустрий. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Обучение будет проводиться по направлениям «Звукорежиссура» и «Дизайн». На занятия уже набрали 40 ребят. Их научат создавать востребованные креативные продукты, анализировать творческие кейсы, решать организационные задачи.

В студии звукорежиссуры обустроили звукоизоляционную кабину, установили конденсаторный микрофон, цифровой проигрыватель, компьютеры с соответствующим ПО.

В студии дизайна работают компьютеры с программами для 4D- и 3D-моделирования, векторной и растровой графики, а также 3D-сканер, 3D-принтер, лазерный станок с ЧПУ для гравировки и другое оборудование.

До этого в Подмосковье открыли Школы креативных индустрий на базе Дубненской детской школы искусств и Пушкинской детской школы искусств.

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