Школа № 21 открылась после капремонта в Щелково

В Щелково завершили капитальный ремонт в школе № 21. Об итогах работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа расположена в деревне Серково. Ее площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. В рамках ремонта в учреждении обновили внутренние помещения и санузлы, заменили двери, окна и коммуникации, утеплили и смонтировали новый фасад, привели в порядок крышу.

В школе было установлено новое оборудование и мебель, а прилегающую к ней территорию благоустроили. Обновленное учреждение уже открылось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел школу в Химках, где был завершен капитальный ремонт.