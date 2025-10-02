Андрей Воробьев проверил работу школы № 8 Химок, в которой провели капремонт
Губернатор Подмосковья осмотрел отремонтированную школу № 8 в Химках
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Химки проверил работу школы № 8, в которой ранее завершился капитальный ремонт. Глава региона также посетил один из уроков и поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником.
«Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать то, что пожелали ваши школьники, с которыми мы пообщались — здоровья, терпения и, главное, чтобы вы гордились своими учениками. Мне кажется, лучше и не скажешь. Мы вас очень ценим», — обратился губернатор к учителям.
Он выразил благодарность директору школы и ее педагогам, которые вовлечены в жизнь школы и ее преобразования.
В школе учатся более 800 детей, в том числе 60 первоклассников. Здесь созданы математические и предпрофессиональные классы разных профилей. В педагогическом составе школы — 47 учителей.
Гордостью школы является кадетское движение. Здесь организовано шесть специализированных классов. Учащиеся принимают участие в марш-бросках, слетах, форумах.
«Начиналось это движение как пилотный проект — с шести человек. А сейчас здесь уже 230 кадетов. Это и мальчики, и девочки. У нас очень серьезная подготовка — ребята прыгают с парашютом, занимаются аквалангистской, горно-штурмовой и огневой подготовкой, основами рукопашного боя, тактическими занятиями», — рассказал замдиректора по безопасности Виталий Комарницкий.
Стены в школе расписаны художниками в рамках программы «Моя школа, моя история» мастерской Алексея Шилова. Первый этаж посвящен первому директору Василию Ивановичу Матвееву, второй — писателю Льву Толстому и коллекционеру русской живописи Сергею Горшину, пятый — теме космонавтики.
Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Химки губернатор Андрей Воробьев осмотрел недавно открывшийся родильный дом.