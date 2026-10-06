Школьников Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

С 6 по 27 октября пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности – ежегодный просветительский проект Банка России, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финансовой грамотности среди всех категорий населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже хорошо ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Для младших школьников задания зачета разработаны в интерактивном формате. Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября могут принять участие в Олимпиадном зачете. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тысяч школьников.

Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до 1 часа.

Ознакомиться с подробной информацией о зачете можно на официальном сайте проекта.