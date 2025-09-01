Школу №21 деревни Серково открыли после капремонта в День знаний в Щелково

В Щелковском округе в День знаний открыли после капитального ремонта школу №21. Учреждение расположено в Школьном проезде в деревне Серково.

Площадь школы составляет более 3,5 тыс. кв. м. Ремонтные работы в ней провели в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«Мы зашли сегодня в светлую школу с обновленным спортивным залом, столовой, оборудованными классами и уютными коридорами. Думаю, что все условия, которые созданы для вас, пойдут на пользу и дадут высокие результаты в процессе обучения», — поздравила всех председатель Комитета по образованию администрации Щелково Елена Бушнева.

Фото: [ Елена Катасонова ]

1 сентября в школу пришли 98 первоклассников. После торжественной линейки 11-классники проводили их на их первый урок — «Разговоры о важном». После этого детям раздали мороженое.

