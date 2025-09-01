Губернатор Подмосковья поздравил учеников и педагогов Технолицея им. В. И. Долгих с 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в Технолицее им. В. И. Долгих в Истре и поздравил учеников и педагогов учреждения с 1 сентября.

«Хочу, прежде всего, Екатерина Петровна (директор Технолицея — прим. ред.), поблагодарить вас, а также в вашем лице всех наших дорогих преподавателей. Хочу отметить и родителей, которые всегда, всю жизнь ребенка стоят за его спиной. И сейчас мы видим, как они радуются, волнуются за детей и от всей души желают каждому, чтобы все у вас получилось. Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед!» — сказал губернатор.

Сегодня учреждение принимает 1083 ученика. 72 первоклассника станут лицеистами, а 28 ребят пойдут в выпускной класс. Школьников поздравила директор технолицея Екатерина Сизинцева.

«Я хочу пожелать, чтобы этот учебный год для вас был годом открытий, годом познания, годом дружбы. Для того чтобы вы смогли почувствовать наше тепло, нашу любовь, поддержку, потому что все педагоги, все родители, безусловно, это большая наша поддержка и дружная семья. Ребята, не бойтесь двигаться вперед. Исследуйте, познавайте, творите», – обратилась она к ребятам.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В учреждении работают 122 педагога из 14 стран и 39 регионов России. Здесь организована билингвальная образовательная среда — обучение проходит на русском и английском языках. Кроме того, дети изучают китайский, программирование, робототехнику, вычислительные системы, экономику, менеджмент, информационную безопасность, технологии БПЛА.

«Технолицей — флагманская школа по направлению робототехники, инженерных специальностей. Я очень надеюсь, что ребята станут выпускниками лучших технических вузов и внедрят свои самые смелые изобретения», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев осмотрел два новых кампуса для проживания учеников, которые были открыты в Технолицее.