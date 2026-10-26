Соблюдение правил оплаты проезда проверили у 35,4 тыс. пассажиров автобусов в Подмосковье

В Подмосковье за неделю соблюдение правил оплаты проезда проверили у 35,4 тыс. пассажиров автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проверки провели специалисты Административно-пассажирской инспекции Минтранса региона. За указанный период они проверили более 3,6 тыс. автобусов.

Больше всего автобусов проверили в Ленинском округе, Лобне и Балашихе — 461, 442 и 423 транспортных средства соответственно. В топ-5 также Домодедово и Пушкино, где проверили 377 и 366 автобусов.

В результате за безбилетный проезд привлекли 958 пассажиров и 284 водителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об усилении автобусных маршрутов в регионе.