Сотрудники строительной компании из Подмосковья прошли обучение на «Фабрике процессов»
Строительная компания Подмосковья освоила инструменты бережливого производства
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Сотрудники строительной компании из Подмосковья прошли обучение на «Фабрике производственных процессов» и освоили инструменты бережливого производства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, обучение прошла команда ЗАО «Арсенал РОСТ». Сотрудникам рассказали о принципах бережливого производства, методах поиска и устранения потерь, эффективном распределении ресурсов.
Знания, полученные на тренинге, сразу применили на практике. В результате за три раунда компания увеличила выпуск с 2 до 10 изделий за раунд и вышла на прибыль.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы предприятия «Метровагонмаш».