Сотрудники строительной компании из Подмосковья прошли обучение на «Фабрике процессов»

Строительная компания Подмосковья освоила инструменты бережливого производства

Официально

Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]

Сотрудники строительной компании из Подмосковья прошли обучение на «Фабрике производственных процессов» и освоили инструменты бережливого производства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, обучение прошла команда ЗАО «Арсенал РОСТ». Сотрудникам рассказали о принципах бережливого производства, методах поиска и устранения потерь, эффективном распределении ресурсов.

Знания, полученные на тренинге, сразу применили на практике. В результате за три раунда компания увеличила выпуск с 2 до 10 изделий за раунд и вышла на прибыль.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы предприятия «Метровагонмаш».

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