Андрей Воробьев поблагодарил работников мытищинского завода «Метровагонмаш» за труд

В среду глава региона обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие столичного метрополитена и осмотрел с ним подмосковное предприятие. Губернатор отметил, что развитие метро требует не только строительства новых станций, но и выпуска современных поездов.

«Завод больше 90 лет остается основным поставщиком поездов для Московского метрополитена. Здесь собрали первый отечественный состав метро, а всего за годы сотрудничества для столичной подземки выпустили более 7 тыс. вагонов», — рассказал Воробьев.

Предприятие является крупнейшим производителем вагонов метро в России и одним из четырех самых крупных в мире. На заводе работают около 3 тыс. человек. Мощность предприятия составляет более 800 вагонов в год.

«Для Подмосковья „Метровагонмаш“ — особенное предприятие. Это часть нашей промышленной истории и, главное, это наши люди. Почти 3 тыс. человек каждый день здесь создают современный российский транспорт. Спасибо инженерам, конструкторам, рабочим — всем сотрудникам завода за профессионализм и труд!» — поблагодарил специалистов губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий столичного метро в сторону области.