Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасности при зарядке гаджетов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности при зарядке гаджетов. По их словам, неправильное использование зарядных устройств может привести к короткому замыканию и пожару.

«Чаще всего инциденты происходят из-за банальной беспечности, когда люди оставляют устройства заряжаться на всю ночь. В таком режиме риск перегрева проводки многократно возрастает. Кроме того, опасность представляют несертифицированные адаптеры, а также изношенные провода с трещинами и перегибами», — отметил первый заместитель начальника территориального управления № 4 Евгений Патуев.

Он подчеркнул, что запрещено класть заряжающийся смартфон под подушку или на мягкую мебель: в таких условиях тепло не рассеивается, что приводит к воспламенению.

Во время зарядки лучше не запускать игры или видео, так как устройство может сильно нагреться. Кроме того, на батарею негативно влияют прямые солнечные лучи, сильный мороз или одновременная работа тяжелых приложений.

«Чтобы обезопасить себя и свой дом, нужно использовать только оригинальные зарядные элементы, вовремя менять поврежденные шнуры, не оставлять технику подключенной к сети без присмотра и держать ее вдали от воды. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать неприятностей и сделать использование электроники по-настоящему безопасным», — заключил Патуев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разработки, представленные на Китайской международной промышленной выставке.