Спасатели Подмосковья приняли участие в учениях по эвакуации посетителей горнолыжных курортов

Учения по эвакуации посетителей горнолыжных курортов провели в Дмитрове. Площадкой стала территория клуба «Сорочаны». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники Дмитровского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты аварийно-спасательного формирования «СОЮЗСПАС», а также представители администрации курорта и городских служб жизнеобеспечения.

По сценарию учений, из-за сбоя остановилось движение подъемника, и посетители оказались заблокированы на высоте. Специалисты отработали порядок действий по эвакуации людей и их безопасному спуску на землю.

В рамках тренировки также отработали координацию между ведомствами и оказание первой помощи.

По итогам учений руководство гарнизона отметило, что персонал курорта и спасатели готовы к работе.

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